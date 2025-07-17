Eski belediye başkanı ölümden döndü

Kaynak: İHA
Eski belediye başkanı ölümden döndü

Ordu'nun Ünye ilçesinde eski Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu trafik kazası geçirdi.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde ilerlemekte olan eski Ünye Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu idaresindeki 52 LA 009 plakalı otomobile, tali yoldan çıkmaya çalışan hafif ticari araç çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle eski başkanın kullandığı otomobilin yan kapı kısmında göçük meydana geldi. Kazada Ahmet Arpacıoğlu ve yanında bulunan Halil K. ile diğer hafif ticari araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan eski Ünye Belediye Başkanı Ahmet Arpacıoğlu, 2004-2014 yılları arasında görev yapmıştı.

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