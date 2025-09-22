Eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı!

Eski belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı!

Trabzon’un eski belediye başkanlarından Hasan Melek, son yolculuğuna uğurlandı.

1980-1984 yıllarında Trabzon Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve 99 yaşında hayatını kaybeden Hasan Melek için Atatürk Alanı’ndaki tarihi belediye binası önünde tören düzenlendi.

Hasan Melek

Törene, Melek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, ilçe belediye başkanları, eski milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Melek’in cenazesi, İskenderpaşa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı’nda toprağa verildi.

