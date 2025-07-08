Eski Belediye Başkanı Tahir Şahin hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eski Belediye Başkanı Tahir Şahin hayatını kaybetti

İzmir'in Foça ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçiren eski Menemen Belediyesi Başkanı 66 yaşındaki Tahir Şahin, hayatını kaybetti.

Menemen'de 1999-2019 yılları arasında CHP'den girdiği yerel seçimleri kazanıp 4 dönem üst üste belediye başkanlığı yapan Tahir Şahin, bugün sabah saatlerinde yazlığının yer aldığı İzmir'in Foça ilçesinde serinlemek için denize girdi.

Şahin, suda fenalaşınca çevresindekiler tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Şahin, ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahin, burada kurtarılamadı. Şahin'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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