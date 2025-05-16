Eski Belediye Başkanı tutuklandı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski Belediye Başkanı tutuklandı!

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı ve Tunceli'nin bir önceki dönem Pertek İlçe Belediye Başkanı Ruhan Alan, gözaltına alındı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı ve Tunceli'nin bir önceki dönem Pertek İlçe Belediye Başkanı Ruhan Alan'ın ‘zimmet’ suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Tunceli'nin Pertek İlçe Belediyesi’nde önceki dönemde 'zimmet' suçu işlendiğine dair şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı.

MUHASEBE MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Müfettişlerin çalışmalarından sonra 14 Şubat tarihinde Pertek Belediyesi Muhasebe Müdürü Ö.E., açığa alındı.Pertek Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyurusunda bulunuldu.

ESKİ BAŞKAN GÖZALTINA ALINDI

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında şu an Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı görevinde bulunan eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, ‘zimmet’ suçlamasıyla Tekirdağ’da gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Ruhan'ın, ‘tutuklama’ talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

RUHAN ALAN TUTUKLANDI

Ruhan Alan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında Alan ile birlikte gözaltına alınan Pertek Belediyesi Muhasebe Müdürü Ö.E. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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