Eski belediye başkanına gözyaşlarıyla veda...

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Hayatını kaybeden Dalaman Eski Belediye başkanı Erdoğan Karakuş için Dalaman Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Keşke Erdoğan ağabeyimizle daha fazla mesai yapma şansımız olsaydı. Ben Allah’tan rahmet diliyorum; ailesine, dostlarına, sevenlerine ve tüm Dalaman’ımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

73a064d6-3ce0-4465-b577-98cd2d2c9aae-w.jpg
Dalaman Eski Belediye başkanı Erdoğan Karakuş

Hayatını kaybeden Dalaman Eski Belediye Başkanı Erdoğan Karakuş için Dalaman Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Belediye önünde düzenlenen resmî cenaze törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürüm Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ilçe başkanı Bilal Saruhan,belediye meclis üyeleri ve çok sayıda bölge halkı katıldı.

7dd8cb10-78b4-4287-8be0-323f66f5b14a-w.jpg

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş törende, "Dalaman’a uzun yıllar hizmet etmiş kıymetli büyüğümüzü, sevenleriyle birlikte son yolculuğuna uğurladık. Erdoğan Karakuş’u sonsuzluğa uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz."dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok kıymetli bir büyüğümüzü bugün ebediyete uğurluyoruz. Keşke Erdoğan ağabeyimizle daha fazla mesai yapma şansımız olsaydı. Ben Allah’tan rahmet diliyorum; ailesine, dostlarına, sevenlerine ve tüm Dalaman’ımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun"

