Eski belediye başkanına havalimanında gözaltı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eski belediye başkanına havalimanında gözaltı!

Antalya’nın eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına çıkmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen hakkında elde edilen deliller doğrultusunda yakalama kararı verildi. Şükrü Sözen, bu akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yurt dışına çıkış yapmak isterken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen’in kardeşi Fatih Sözen’in de gözaltına alındığı belirtildi.

Jandarma ekipleri tarafından Şükrü Sözen’in evinde arama yapıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen’in belediye başkanlığı döneminde, belediyenin imar müdürü olarak görev yapan Zafer Keçer ile bazı iş insanları tutuklanmıştı

Son Haberler
'Ay tutulması' Hakkari'de net bir şekilde izlendi
'Ay tutulması' Hakkari'de net bir şekilde izlendi
Eski belediye başkanına havalimanında gözaltı!
Eski belediye başkanına havalimanında gözaltı!
Bozdoğan-Nazilli karayolunda trafik kazası: 4 yaralı
Bozdoğan-Nazilli karayolunda trafik kazası: 4 yaralı
İki ülke İsrail'e tavır aldı!
İki ülke İsrail'e tavır aldı!
Deprem uzmanları felaketi açıkladı! "7 büyüklüğünde deprem gelebilir”
Deprem uzmanları felaketi açıkladı! "7 büyüklüğünde deprem gelebilir”