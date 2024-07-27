Eski belediye başkanına kanlı pusu. Arabasının içinde öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Eski belediye başkanına kanlı pusu. Arabasının içinde öldürüldü

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Sakarya'nın Ferizli ilçe belediye başkanlığını 2009-2019 yıllarında arasında yapan belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AKP'den iki dönem Ferizli ilçesiinin belediye başkanlığını yapan Ahmet Soğuk, Yeni Mahalle'deki evinden çıktıktan sonra arabasına binip hareket ettirdi. İşte bu sırada eski belediye başkanı Ahmet Soğuk, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alanda duran aracından kendi imkanlarıyla yaralı halde inen Soğuk ardından yere yığıldı.

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık personelinin yaptığı kontrolde Soğuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Durumu haber alan Soğuk'un yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Soğuk'un cenazesi, polisin olay yerindeki incelemeleri sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ahmet Soğuk'un otomobilinin sadece kaportasında 8 kurşun deliği vardı.

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