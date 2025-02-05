Eski Belediye Başkanı'nın acı sonu! Kar yağışını seyrederken pencereden düştü

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde evinin penceresinden düşen Sabri Pamuk yaşamını yitirdi. Pamuk'un kar yağışını izlemek isterken dengesini kaybedip, düştüğü öğrenildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Bekarlar köyünde meydana geldi. Müstakil evinin penceresinden kar yağışını izlemek için dışarıya bakarken dengesini kaybeden Sabri Pamuk, 4,5 metre yükseklikten düşüp yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Pamuk, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sabri Pamuk doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sabri Pamuk’un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

7 çocuk babası Sabri Pamuk’un, 1994 yılında o dönem kasaba olan Bekarlar’ın belediye başkanlığını yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1994 yılında Bekarkar Belediye Başkanı Sabri Refah Partisi

BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

Refah Partili Sabri Pamuk'un,1994 yılında o dönem kasaba olan Bekarlar'ın belediye başkanlığını yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.