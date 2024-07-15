Eski belediye başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Dicle ilçesi kırsal Yokuşlu Mahallesi'nde 40 yaşındaki Mahmut Bilgin kamyonuyla seyir halinde ilerlerken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bilgin, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra kaldırıldığı Dicle Devlet Hastanesi'nden Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bilgin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahmut Bilgin'in 2014 senesinde HDP'den ilçe belediye başkanı seçilen Abdüssamed Bilgin'in kardeşi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.