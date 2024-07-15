Eski belediye başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski belediye başkanının kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2014 senesinde HDP'den ilçe belediye başkanı seçilen Abdüssamed Bilgin'in kardeşi Mahmut Bilgin, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Dicle ilçesi kırsal Yokuşlu Mahallesi'nde 40 yaşındaki Mahmut Bilgin kamyonuyla seyir halinde ilerlerken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

aw247424-01-1.jpg

Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bilgin, olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra kaldırıldığı Dicle Devlet Hastanesi'nden Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bilgin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahmut Bilgin'in 2014 senesinde HDP'den ilçe belediye başkanı seçilen Abdüssamed Bilgin'in kardeşi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

.jpg

İlgili Haberler
Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi?
Altında bu tuzağa düşen büyük kaybedecek. İslam Memiş üzerine basa basa uyardı
CHP'li isme silahlı saldırının ardından Özgür Özel'den çok sert açıklama! Meydan okudu
Zeydan Karalar'ın saldırganla fotoğrafları ortaya çıktı. Silah sıktığı anın görüntüleri de paylaşıldı
Son Haberler
Stadyuma kaçak girmek için havalandırmayı kullandılar Video
Stadyuma kaçak girmek için havalandırmayı kullandılar
Sakız seven maymunun sakız keyfi güldürdü Video
Sakız seven maymunun sakız keyfi güldürdü
Mezuniyetine kucağında kızıyla katıldı takdir topladı Yaşam
Mezuniyetine kucağında kızıyla katıldı takdir topladı
Şelalede mahsur kalan gencin kurtarılma anları Video
Şelalede mahsur kalan gencin kurtarılma anları
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da. İşte ilk sözleri Spor
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da. İşte ilk sözleri
Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi? Foto Galeri
Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi?
'Fatih Terim şampiyonluğu sattı' Spor
'Fatih Terim şampiyonluğu sattı'