Eski belediye başkanlarından Celal Doğan hastaneye kaldırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye esik Başkanı Celal Doğan, tatil yaptığı Bodrum'da fenalaşmasını sonucunda hastaneye kaldırıldı.

Bodrum'da Yalıkavak Mahallesi'nde tatil yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Celal Doğan aniden rahatsızlandı.

Bir anda bayılan Celal Doğan, Bodrum'da Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığında kendinde olmadığı belirtilen Celal Doğan'ın, doktorların ilk müdahalesinin sonrasında durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Celal Doğan'ın bir süre gözlem altına tutulacağı belirtildi.

Celal Doğan 3 dönem milletvekilliği 2 dönem ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.