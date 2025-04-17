Eski Beşiktaşlı Bobo, antrenmanı izledi

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

BOBO ANTRENMANI İZLEDİ

Siyah-beyazlılar, Göztepe oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla İzmir’e gidecek. Öte yandan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Bobo da idmanı izleyip, futbolcularla sohbet etti.