Eski Beşiktaşlı Bobo, antrenmanı izledi

Kaynak: İHA
Eski Beşiktaşlı Bobo, antrenmanı izledi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

BOBO ANTRENMANI İZLEDİ

Siyah-beyazlılar, Göztepe oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla İzmir’e gidecek. Öte yandan siyah-beyazlıların eski futbolcusu Bobo da idmanı izleyip, futbolcularla sohbet etti.

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