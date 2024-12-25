Eski Beşiktaşlı Dele Alli’nin yeni adresi ortaya çıktı

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Eski Beşiktaşlı Dele Alli’nin yeni adresi ortaya çıktı

Bir dönem İngiliz futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen ancak performansı sürekli düşen Dele Alli’nin yeni adresi ortaya çıktı. Bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen 28 yaşındaki oyuncu İtalya’ya gidiyor.

2018'de Tottenham forması giyerken 100 milyon euro piyasa değerine ulaşan Dele Alli, her geçen yıl geriye gitti. 28 yaşındaki futbolcu, 2022 Ocak'ta Everton'a bedelsiz transfer olurken Ağustos'ta Beşiktaş'a kiralanmıştı.

Beşiktaş'ta da beklentilerin altında kalan Dele Alli, 2023'te Everton'a geri döndü. İngiliz ekibinin sezon başında yolları ayırdığı futbolcu şu anda kulüpsüz durumda ve güncel piyasa değeri 3.5 milyon euroya kadar düştü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Dele Alli, İtalya Serie A'da küme düşmeme mücadelesi veren Como ile antrenmanlara çıkacak. Como teknik ekibi antrenmanlardaki performansı sonrası Dele Alli ile ilgili transfer kararını verecek.

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