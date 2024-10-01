Eski Beşiktaşlı Fink’ten Eintracht Frankfurt’a uyarı

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Eski Beşiktaşlı Fink’ten Eintracht Frankfurt’a uyarı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Fink, siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Eintracht Frankfurt’a uyarılar yaptı. Eski Alman futbolcu, "Frankfurt'u ateşli bir atmosfer bekliyor” dedi.

Beşiktaş’ın Eintracht Frankfurt’u konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesi tanıdık bir isimden Alman temsilcisine uyarı geldi. İki takımın da formasını giyen Michael Fink, Eintracht Frankfurt’u İstanbul’da ateşli bir atmosfer beklediğini söyledi.

Fink, "Frankfurt'u ateşli bir atmosfer bekliyor. Soğukkanlılıklarını korumaları gerekiyor. O zaman kazanan taraf olacaklardır." dedi.

Türkiye'deki futbol anlayışının Almanya'dan farklı olduğunu söyleyen Fink, "Taraftarların duygusallığı, ülke, şehir, Almanya'dan daha farklı ve daha aşırı. İnsanlar, futbol için her şeyini veriyor. Bu kesinlikle Eintracht Frankfurt için önenli bir maç olacak." dedi.

"DAHA KALİTELİLER"

Beşiktaş - Eintracht Frankfurt karşılaşmasında Alman ekibini favori olarak gördüğünü söyleyen Michael Fink, "Eintracht Frankfurt'un kalite açısından daha iyi olduğuna inanıyorum." sözlerini kullandı.

Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında perşembe günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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