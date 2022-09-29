Batshuayi'den Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Belçikalı forvet derbi maçı için açıklamasında; "Benim açımdan özel bir maç olacak. Eski takımıma karşı oynayacağım. Fenerbahçe olarak hedefimiz, temennimiz bu büyük derbiyi kazanmak. Başlangıçta çok iyi hazırlık sürecim olmadı. Yüzde 100 değilim ama kendimi iyi hissediyorum.

Milli Takımdan döndükten sonra daha da iyi hissediyorum. Alacağım en iyi doğum günü hediyesi derbi zaferimiz olur. Gol atarsam kendimi çok iyi hissedeceğim. Gol atmak zaten benim görevim." dedi.

Batshuayi gol atarsa sevinip sevinmeyeceği hakkındaki soruya; "Önemli olan maçta gol atmak olacak. Golden sonra ne olacağını göreceğiz." sözleriyle cevap verdi.

29 yaşına derbi günü girecek olan forvet sözlerinin devamında; "İyi bir stadyumda oynayacağız. Ambiyans olarak yüksek ve ateşleyici bir taraftar grubu Beşiktaş'ın. Bu bir forvet oyuncusunu en iyi motive edecek şeydir. Geçen sene atmış olduğum gollerden daha çok gol atabilirdim. Bazen böyle şanssızlık oluyor. Bazı eksik yönlerimi gidermek için sürekli çalışıyorum. Bazen attığınız şutlar gol olur, bazen direkler döner. Bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum." sözlerini sarf etti.