Eski Beşiktaşlı İran yolunda

Kaynak: Haber Merkezi
Eski Beşiktaşlı İran yolunda

İran ekibi Esteghlal FC’nin Suudi Arabistan'dan ayrılan Bernard Mensah'ı kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.

Süper Lig'de bir dönem Kayserispor ve Beşiktaş formaları giyen Bernard Mensah, Suudi Arabistan ekibi Al-Riyadh ile olan sözleşmesini feshetti.

30 yaşındaki orta sahanın bir sonraki durağı da netleşmek üzere. İran ekibi Esteghlal FC’nin Mensah’a da teklif götürdüğü ve ön anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

4-003.jpg

Transferde küçük pürüzlerin halledildikten sonra Mensah’ın İran ekibine transfer olacağı konuşuluyor.

Esteghlal FC, geçtiğimiz haftalarda Kayserispor'dan Duckens Nazon’u 900 bin euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Son Haberler
Zehra Kınık insan öldürmenin cezasını para ile ödeme istiyor!
Zehra Kınık insan öldürmenin cezasını para ile ödeme istiyor!
MASTOB’ta yeni dönem: Zafer Süral başkanlığa seçildi!
MASTOB’ta yeni dönem: Zafer Süral başkanlığa seçildi!
Japonya’nın çığır açan uçan tren teknolojisiyle ilgili uzman görüşleri
Japonya’nın çığır açan uçan tren teknolojisiyle ilgili uzman görüşleri
Suriye’nin kuzeyindeki en büyük aşiretlerden biri PKK/YPG’ye karşı mücadele edecek
Suriye’nin kuzeyindeki en büyük aşiretlerden biri PKK/YPG’ye karşı mücadele edecek
Başkan duyurdu! Samsunspor yıldızlardan yıldız seçecek
Başkan duyurdu! Samsunspor yıldızlardan yıldız seçecek