Eski Beşiktaşlı İran yolunda

Süper Lig'de bir dönem Kayserispor ve Beşiktaş formaları giyen Bernard Mensah, Suudi Arabistan ekibi Al-Riyadh ile olan sözleşmesini feshetti.

30 yaşındaki orta sahanın bir sonraki durağı da netleşmek üzere. İran ekibi Esteghlal FC’nin Mensah’a da teklif götürdüğü ve ön anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Transferde küçük pürüzlerin halledildikten sonra Mensah’ın İran ekibine transfer olacağı konuşuluyor.

Esteghlal FC, geçtiğimiz haftalarda Kayserispor'dan Duckens Nazon’u 900 bin euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.