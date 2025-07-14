Eski Beşiktaşlı İstanbul'da kalmayı seçti

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, son olarak EuroLeague ekiplerinden Zalgiris Kaunas forması giyen eski Beşiktaşlı Matt Mitchell ile sözleşme imzaladı.

26 yaşındaki Matthew Mitchell Jr., San Diego State formasıyla geçirdiği kolej yıllarının ardından 2021 yazında San Antonio Spurs ile NBA Yaz Ligi’nde mücadele etti.

2021-2023 yılları arasında Fransa’da SIG Strasbourg forması giyen Mitchell, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş forması giydi. Beşiktaş formasıyla BKT EuroCup’ta maç başına 12.5 sayı ve 4.9 ribaund ortalamalarıyla başarılı bir performans sergileyen oyuncu, 2024 yazında EuroLeague ekiplerinden Zalgiris Kaunas ile anlaştı.

Kısa forvet ve uzun forvet pozisyonlarında oynayabilen 198 cm boyundaki Mitchell, Zalgiris formasıyla 2024-2025 sezonunda 29 EuroLeague maçına çıktı.