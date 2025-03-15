Eski Beşiktaşlı Karius maça damga vurdu! 1 dakikada 2 gol geldi

Kariyerine Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke’de devam eden Karius yaptığı hatalarla maça damga vurdu. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen tecrübeli kaleci Hannover karşısında 1 dakikada kalesinde gördüğü 2 golle mağlubiyette büyük pay sahibi oldu.

Karius'un köşe vuruşunda yaptığı kritik hata, Hannover'in galibiyeti getiren golüne neden oldu. Maç sonrası konuşan 31 yaşındaki kaleci, "Bu gol benim hatam. Temas hissettim ama hakem faul vermedi" diyerek üzgün olduğunu dile getirdi.



Schalke teknik direktörü Kees van Wonderen de alınan yenilginin hayal kırıklığı yarattığını belirterek, "Bu, Schalke'deki en acı mağlubiyetim" dedi. Ancak Karius'a olan güvenini koruyan van Wonderen, "Herkes hata yapar, önemli olan bundan ders çıkarmak" ifadelerini kullandı.