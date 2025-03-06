Eski Beşiktaşlı Negredo futbolu bıraktı

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Eski Beşiktaşlı Negredo futbolu bıraktı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alvaro Negredo futbolu bıraktı. Eski İspanyol oyuncu son olarak Real Valladolid'de forma giydi.

Kariyerinde Real Madrid, Sevilla, Manchester City ve Beşiktaş gibi önemli takımlarda forma giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu.

X hesabından yaptığı açıklamada, "Her şey için teşekkürler, futbol." notunu paylaşan İspanyol oyuncu, son olarak La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giymişti.

Alvaro Negredo kariyerine 716 maça çıktı ve 269 gol 88 asist yaptı. Negredo 2017-18 sezonunda geldiği Beşiktaş'ta ise 49 maçta 18 gol atıp 10 asist yaptı.

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