Eski Beşiktaşlı N'Koudou rakiplerinin korkulu rüyası oldu

Geçen sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Damac FC takımına imza atan Georges-Kevin N'Koudou, buradaki performansıyla dikkat çekiyor.

Geride bıraktığımız sezonu 10. sırada tamamlayan Damac FC, toplam 44 gol atmıştı. N'Koudou bu gollerin 20'sine (15 gol, 5 asist) direkt etki ederek dikkat çekmişti. Georges-Kevin N'Koudou, 2024-25 sezonuna da sansasyonel bir giriş yaptı.

Ligde çıktığı son 6 maçta 5 gol, 2 asistlik skor katkısı veren N'Koudou, sezon genelinde ise 11 maçta 7 gol, 2 asiste ulaştı. Georges-Kevin N'Koudou son olarak dün oynanan ve 2-1 kazandıkları Al-Kholood maçında da takımının ilk golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.