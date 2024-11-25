Eski Beşiktaşlı N'Koudou rakiplerinin korkulu rüyası oldu

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Eski Beşiktaşlı N'Koudou rakiplerinin korkulu rüyası oldu

Beşiktaş’ta oynadığı futbolla beklentilerin altında kalması ve yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle takımdan ayrılan Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan’da adeta yeniden doğdu. Tecrübeli oyuncu rakiplerinin korkulu rüyası oldu.

Geçen sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Damac FC takımına imza atan Georges-Kevin N'Koudou, buradaki performansıyla dikkat çekiyor.

Geride bıraktığımız sezonu 10. sırada tamamlayan Damac FC, toplam 44 gol atmıştı. N'Koudou bu gollerin 20'sine (15 gol, 5 asist) direkt etki ederek dikkat çekmişti. Georges-Kevin N'Koudou, 2024-25 sezonuna da sansasyonel bir giriş yaptı.

Ligde çıktığı son 6 maçta 5 gol, 2 asistlik skor katkısı veren N'Koudou, sezon genelinde ise 11 maçta 7 gol, 2 asiste ulaştı. Georges-Kevin N'Koudou son olarak dün oynanan ve 2-1 kazandıkları Al-Kholood maçında da takımının ilk golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

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