Eski Beşiktaşlı oyuncu evine geri döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Eski Beşiktaşlı oyuncu evine geri döndü

Eski Beşiktaşlı kanat oyuncusu Ante Rebic, Hırvatistan'a geri döndü.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu 31 yaşındaki Hırvat kanat forvet Ante Rebic, doğup büyüdüğü şehrinin takımı Hajduk Split ile sözleşme imzalayarak ülkesi Hırvatistan'a döndü.

2023-2024 sezonunda toplam 23 maçta Beşiktaş forması giyen Ante Rebic geçtiğimiz yaz katıldığı Lecce'de ise 28 maça çıkıp 1 golle oynamıştı.

Son 3 sezonda 3. farklı takımıyla anlaşan Rebic'in Hajduk Split'le de 1 yıllık sözleşme imzalaması dikkat çekti.

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