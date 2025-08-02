Eski Beşiktaşlı oyuncu evine geri döndü

Beşiktaş'ın eski oyuncusu 31 yaşındaki Hırvat kanat forvet Ante Rebic, doğup büyüdüğü şehrinin takımı Hajduk Split ile sözleşme imzalayarak ülkesi Hırvatistan'a döndü.
2023-2024 sezonunda toplam 23 maçta Beşiktaş forması giyen Ante Rebic geçtiğimiz yaz katıldığı Lecce'de ise 28 maça çıkıp 1 golle oynamıştı.
Son 3 sezonda 3. farklı takımıyla anlaşan Rebic'in Hajduk Split'le de 1 yıllık sözleşme imzalaması dikkat çekti.
Ante #Rebić nova je Hajdukova devetka! 9️⃣????❤️????— HNK Hajduk Split (@hajduk) July 31, 2025
➡️ Jedan od najboljih hrvatskih napadača u posljednjem desetljeću potpisao je ugovor s Klubom do ljeta 2026. godine te će se odmah priključiti treninzima prve momčadi. pic.twitter.com/Ua0S51sw11