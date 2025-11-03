Trendyol Süper Lig'de dün akşam sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçmesine rağmen Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı karttan sonra kontrolü kaybetti ve mücadeleyi 3-2 kaybetti.

Kırmızı kart sonrası oyuna yeniden ortak olan Fenerbahçe, 32'de İsmail ve 45'te Asensio'nun golüyle devreyi 2-2 beraberlikle kapadı. Tedesco'nun ikinci yarıdaki değişiklikleri sonuç verdi ve oyuna sonradan giren Jhon Duran, 83. dakikada ağları havalandırarak, takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Maçın ardından Jhon Duran'ın yaptığı paylaşıma beklenmedik bir yorum geldi.

İşte o paylaşım ve yapılan yorum;

Beşiktaş'ın henüz 3 ay önce Brezilya ekibi Cruzeiro'ya 8 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Keny Arroyo derbide Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan vatandaşı Jhon Duran'ın paylaşımına dikkat çekici bir yorum yaptı. Arroyo Instagram hesabından, Duran'ın gol fotoğrafını paylaştığı gönderisinin altına "Vamos makina!!! 🔥" (Haydi makina!!!) yazdı.

19 yaşındaki futbolcunun bu yorumu sosyal medyada viral olurken, Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi.