Trendyol Süper Lig'de dün akşam sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçmesine rağmen Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı karttan sonra kontrolü kaybetti ve mücadeleyi 3-2 kaybetti.

Kırmızı kart sonrası oyuna yeniden ortak olan Fenerbahçe, 32'de İsmail ve 45'te Asensio'nun golüyle devreyi 2-2 beraberlikle kapadı. Tedesco'nun ikinci yarıdaki değişiklikleri sonuç verdi ve oyuna sonradan giren Jhon Duran, 83. dakikada ağları havalandırarak, takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Maçın ardından Jhon Duran'ın yaptığı paylaşıma beklenmedik bir yorum geldi.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! O ismi ihanetle suçladılarSpor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! O ismi ihanetle suçladılarSpor

İşte o paylaşım ve yapılan yorum;

Eski Beşiktaşlı oyuncudan Jhon Duran'a çarpıcı yorum! Taraftarlar çıldırdı - Resim : 2

Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın'ın gördüğü Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartlar doğru mu? beIN Trio ekibi son noktayı koyduOrkun Kökçü ve Sergen Yalçın'ın gördüğü Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartlar doğru mu? beIN Trio ekibi son noktayı koyduSpor

Beşiktaş'ın henüz 3 ay önce Brezilya ekibi Cruzeiro'ya 8 milyon euro bonservis bedeliyle sattığı Keny Arroyo derbide Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan vatandaşı Jhon Duran'ın paylaşımına dikkat çekici bir yorum yaptı. Arroyo Instagram hesabından, Duran'ın gol fotoğrafını paylaştığı gönderisinin altına "Vamos makina!!! 🔥" (Haydi makina!!!) yazdı.

19 yaşındaki futbolcunun bu yorumu sosyal medyada viral olurken, Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi.

Milan Skriniar'dan Vaclav Cerny'ye olay gönderme! Paylaşım rekorları kırıyorMilan Skriniar'dan Vaclav Cerny'ye olay gönderme! Paylaşım rekorları kırıyorSpor