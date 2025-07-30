Eski Cezaevi Caddesi’nde asfalt serimine başlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski Cezaevi Caddesi’nde asfalt serimine başlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmaları kapsamındaki Eski Cezaevi Caddesi’nde asfalt serimine başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmaları kapsamındaki Eski Cezaevi Caddesi’nde asfalt serimine başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerdeki yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kent trafiğini rahatlatmak ve alternatif caddeleri daha kullanışlı hale getirmek için yoğun bir mesai harcayan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Eski Cezaevi Caddesi’ndeki çalışmalarına devam ediyor. Kazım Karabekir Caddesi ile İki Nisan Caddesi’ni birbirine bağlayan 730 metrelik caddede ilk olarak kullanım ömrünü tamamlayan asfalt ve kaldırımlar sökülerek, altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamladı. Daha sonra sıcak asfalt serimine geçen ekipler, kaldırımları da yenilerek caddeyi daha konforlu hale getiriyor.

Daha önce büyük bir kısmında kaldırım bulunmayan ve asfaltı kullanım ömrünü tamamlayan Eski Cezaevi Caddesi’nde altyapı, üstyapı, drenaj hattı, kaldırım ve sıcak asfalt çalışması yapılıyor.

Yapılan çalışmalarla baştan aşağı yenilenen cadde, kısa süre içinde tamamlanacak.

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