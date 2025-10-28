İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, 30 yıl aradan sonra yerel seçimlerde CHP'nin eline geçen belediye, Başkan Hasan Mutlu'nun tutuklanmasıyla yeni bir döneme girdi. İlk başkanvekili seçimi CHP lehine sonuçlansa da, AKP'nin itirazı üzerine bu seçim iptal edildi.

Yenilenen seçimde ise AKP adayı galip geldi. Olaylar, belediyedeki kaçak kafe tartışması sonrasında CHP'li üyeler Ali Karahasanoğlu ile Sadi Teker'in istifasıyla hız kazandı. Bu iki kişi CHP'den ayrılıp AKP'ye üye olurken, CHP'nin meclis çoğunluğunu yitirmesi, ikinci turda dengeleri değiştirdi.

İstifa eden üyelerin sosyal medyada gülerek çektirdikleri fotoğraf, büyük tartışma oluşturdu.

“Buradan devam ediyoruz arkadaşlar” açıklamasıyla yayınlanan görüntü, anında binlerce etkileşim ve yorum topladı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, ilçenin yönetimi tam 30 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçmişti. Eylül 2024'te, Mutlu'nun yolsuzluk ve usulsüz ihale iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanması, belediyede deprem etkisine neden oldu.

Tutuklama sonrası ilk hamle, belediye meclisinde başkanvekili için yapılan oylamaydı. CHP, meclis çoğunluğunu elinde tutmanın avantajıyla bu seçimi kazanmayı başardı. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), usulsüzlük ve prosedür ihlali gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz etti. İtiraz, kabul gördü ve seçim iptal edildi. Bu iptal, Bayrampaşa'da siyasi gerilimi iyice tırmandırdı; muhalefet partileri "demokrasi darbesi" diye nitelendirirken, iktidar cephesi "hukukun üstünlüğü" vurgusu yaptı. İkinci tur oylama, tam bir dönüm noktası oldu. İşte bu noktada, belediyenin gündemine bomba gibi düşen bir tartışma devreye girdi: Kaçak bir kafenin ruhsatsız işletilmesi iddiaları.

Kaçak kafe meselesi, CHP'li meclis üyeleri arasında derin bir ayrışmaya yol açtı. İddialara göre, belediye bünyesindeki bir tesisin usulsüz şekilde işletildiği, bu durumun da soruşturma sürecini tetiklediği belirtiliyordu.

Tartışmaların zirveye çıktığı Eylül sonlarında, CHP'li Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeleri Ali Karahasanoğlu ve Sadi Teker, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

İki isim, gerekçelerini "belediye yönetimindeki şeffaflık eksikliği ve iç çekişmeler" olarak dile getirirken, sürpriz bir kararla AKP saflarına katıldı. Bu istifalar, CHP'nin meclis çoğunluğunu elinden aldı ve ikinci tur başkanvekili seçiminde tabloyu tamamen tersine çevirdi. AKP'nin adayı, yeni çoğunluk sayesinde koltuğa oturmayı başardı.