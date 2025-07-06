Eski çöp alanında yapılaşmaya mahkeme freni: İmar değişikliği iptal edildi

Ali Yazan - Ordu/ Yeniçağ

Mahkeme kararında, yapılan imar değişiklikleriyle ilgili olarak yeterli teknik gerekçelerin ortaya konulmadığı ve alanda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmadığı vurgulandı. Kararda, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek 8. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine uygun hazırlanmamış olduğu ifade edildi.

“CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE OLABİLİRDİ”

Ordu Çevre Derneği adına yapılan açıklamada, “Açtığımız dava öncelikle insanların can güvenliğini korumaya yönelikti. Eski çöp alanı üzerinde yapılacak yapılaşma, metan gazı patlaması gibi ciddi riskler taşıyor. Mahkemenin bu riski dikkate alarak verdiği karar, hem çevresel hem de toplumsal açıdan önemlidir” denildi.

MAHKEME KARARI: “HUKUKA UYGUNLUK YOK”

Ordu İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda şu ifadelere yer verildi:

Yeterli teknik gerekçelerin ortaya konulamadığı, bu hususa ilişkin herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmadığı anlaşılmış olup; dava konusu imar planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Ek 8'inci maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 8, 9 ve 26'ncı maddelerine uygun hazırlanmadığı anlaşıldığından; Ordu ili, Altınordu ilçesi, Durugöl mahallesi, 2787 ada 166, 167, 168 ve 171 sayılı parselleri kapsayan alana ilişkin Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/12/2023 tarih ve 2023/417 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/12/2023 tarih ve 2023/418 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır…”

Mahkeme, bu gerekçelerle söz konusu plan değişikliklerinin iptaline karar verdi.