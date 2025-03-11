Eski Cumhurbaşkanı açlık grevine başladı

Kaynak: AA
Eski Cumhurbaşkanı açlık grevine başladı

Eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, "kamu düzenini bozma" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemeyi protesto etmek amacıyla hapishanede açlık grevine başladığını duyurdu.

Eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, X platformunda yayımladığı mektupta suçlamaları reddederek, "Asla işlemediğim suçlar nedeniyle haksız yere hapsedildim. Bu adaletsizliğe karşı açlık grevine başlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da Castillo'ya destek vererek, onun yargılanmasını demokrasiye bir saldırı olarak nitelendirdi.

7 Aralık 2022'de Kongre tarafından azledilen Castillo, 18 ay önleyici hapis cezasına çarptırılmış, cezası daha sonra 14 ay uzatılmıştı. Kendisi hakkında suç örgütü bağlantısı da dahil olmak üzere beş ayrı soruşturma yürütülüyor.

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