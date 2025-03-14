Eski Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı

Eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, hapishanede başlattığı açlık grevi nedeniyle sağlık sorunları yaşayınca hastaneye kaldırıldı.

Aralık 2022'den bu yana cezaevinde bulunan Castillo, ambulansla başkent Lima’daki Vitarte Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, Castillo'nun sıvı-elektrolit dengesizliği ve hafif dehidrasyon belirtileri gösterdiğini belirtti.

Mahkeme yetkilisi Norma Carbajal, 55 yaşındaki Castillo’nun hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Ancak yerel basında yer alan haberlere göre, cezaevi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Castillo’nun ziyaretçi hakları askıya alındı.

Castillo’nun eski avukatı Walter Ayala, müvekkilinin haklarının geri verilmesi için Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu'na başvuruda bulunduğunu duyurdu.

10 Mart’ta "kamu düzenini bozma" suçlamasıyla yargılandığı davayı protesto etmek için açlık grevine başlayan Castillo, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiş ve "Asla işlemediğim suçlar nedeniyle haksız yere hapsedildim." ifadelerini kullanmıştı.

Castillo, 7 Aralık 2022’de Kongre tarafından görevden alınmış ve 14 Aralık’ta 18 ay önleyici hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkındaki suç örgütü kurma ve kamusal suçlar işleme iddiaları nedeniyle tutukluluk süresi, 11 Haziran 2024’te 14 ay daha uzatılmıştı.