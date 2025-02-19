Eski Devlet Bakanı Ali Doğan hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Maslak'taki özel bir hastanede bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören 12 Eylül 1980 öncesi MHP ve Ülkücü hareketin önemli isimlerinden eski Devlet Bakanı Ali Doğan'ın bu sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Doğan'ın cenazesi, yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecek.

Doğan için aynı gün saat 17.00'de Levent'teki bir otelde taziye kabulü yapılacak.

Türk siyasetinde müstesna bir mevkii bulunan 20. ve 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Sayın Ali Doğan’ın ebediyete irtihalinden derin bir üzüntü duydum. Kendisi ülkü ve ülke sevdalısıydı. Ülkücü şehidimiz Bleda Aybars Tekin’in de canberaberiydi. Merhum… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 19, 2025

DEVLET BAHÇELİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Ali Doğan için başsağlığı diledi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Türk siyasetinde müstesna bir mevkii bulunan 20. ve 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Sayın Ali Doğan'ın ebediyete irtihalinden derin bir üzüntü duydum. Kendisi ülkü ve ülke sevdalısıydı. Ülkücü şehidimiz Bleda Aybars Tekin'in de can beraberiydi. Merhum dava arkadaşım Ali Doğan'a Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Muhterem ailesine ve Kahramanmaraşlı kardeşlerime sabır ve baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet, menzili mübarek olsun inşallah."

ALİ DOĞAN KİMDİR?

Kahramanmaraş'ta 1947 yılında dünyaya gelen Ali Doğan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi'nde idari uzman olarak görev yapan Doğan, serbest ticaretle de ilgilendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Anavatan Partisi (ANAP) 20. ve 21. dönem milletvekilliği yapan Doğan, 57. Hükümet'te de bir dönem insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı olarak çalıştı.

Siyaset kariyerini noktalayan ve kendisine ait sigorta şirketi bulunan Doğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Divan Kurulu üyesiydi.