Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Narin cinayetinde “Nevzat Bahtiyar” gerçeğini açıkladı

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü sonrası annesi, ağabeyi ve amcası cinayet şüphelisi olarak Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Mahkeme heyeti 3. Duruşmada kararını açıklandı. Sanık olan anne, amca ve ağabey ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AVUKAT NEVZAT EREN’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR!

Karardan sonra Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, önemli açıklamalarda bulundu.

Eren, Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın beklentilerini karşılamadığını ifade ederek, Bütün olumsuzluklara, tepkilere rağmen Narin için adaletin tesisi ve adil bir kararın çıkması için hukuk mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti.

“KARARIN NEVZAT BOYUTUYLA EKSİK KALDIĞI KANAATİNDEYİM”

Mahkemeden böyle bir karar beklemediklerini belirten Eren, “Bu dava dosyası, hukuki açıdan hepimizi yordu. Maalesef dosyaya ilişkin suça dair bir ikna söz konusu olmadı.Öldürmüşse Nevzat, katil olarak yemeliydi, öldürmese bile 19 gün boyunca Narin’i saklayan kişi olması sebebiyle, onun da iştiraken kasten çocuğu öldürmekten cezalandırılması kanaatindeyim. Kararın Nevzat boyutuyla eksik kaldığı kanaatindeyim. Diyarbakır Barosu kararı Nevzat bakımından istinaf edecek” ifadelerini kullandı.