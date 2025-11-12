Önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın, denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesi talebi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından reddedildi.

Kurul, karar gerekçesinde Mızraklı’nın “kurumda bulunduğu süre içerisinde terör örgütünden ayrıldığına dair bir beyanının bulunmadığını” ve “iyi halli olmadığı” kanaatine varıldığını ifade etti.

Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu, Adalet Bakanlığı’na doğrudan bağlı bir birim olarak faaliyet gösteriyor.

'İDEOLOJİK SAİKLERLE HAREKET EDİLİYOR'

Karardan sonra DEM Parti, yazılı bir açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Açıklamada, Mızraklı’nın “barış ve demokrasi mücadelesi” verdiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı,

'Selçuk Mızraklı’nın siyasi görüşü bellidir: Barış ve demokrasi için mücadele eden ve bunun bedelini yıllarca rehin tutularak ödeyen bir siyasetçidir. Mızraklı’nın beyanının ne olması gerektiğine bu kurul kesinlikle karar veremez.'

Parti, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’nun 'ideolojik saiklerle hareket ettiğini' belirterek, kararın 'keyfi ve hukuksuz' olduğunu savundu.

'BARIŞ SÜRECİNİ SABOTE EDİYORLAR'

Açıklamada, söz konusu kurulun yetkilerini aşarak siyasi tutukluları 'keyfi biçimde cezaevinde tutmaya devam ettiği' iddia edildi. DEM Parti, bu uygulamayı 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ni sabote etmeye yönelik' bir adım olarak değerlendirdi.

Parti, kamuoyunu dayanışmaya çağırarak Mızraklı’nın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

SELÇUK MIZRAKLI KİMDİR?

Adnan Selçuk Mızraklı, 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı olarak seçilmiş, aynı yıl 'terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla görevden alınarak tutuklanmıştı.