Eski dost düşman oldu: Fenerbahçe'ye darbe üstüne darbe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 2018'de göreve başladığında ilk iş olarak sportif direktörlük görevine Damien Commoli'yi getirdi. İkili arasına sonraki yıllarda kara kedi girdi ve Commoli sarı lacivertli renklere veda etti. Fransız futbol insanı bu sezon başında Juventus'la anlaştı. Teknik direktörlüğe bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor ile anlaşan Comoli'nin yolu yine Fenerbahçe ile kesişti.

Kanarya'nın transferde hedef belirlediği isimlerinden biri Lille ile sözleşmesi biten Jonathan David'di. Sarı lacivertliler, Kanadalı golcünün maddi isteklerini kabul etmesine rağmen Juventus devreye girdi. İtalya basınında çıkan haberlere göre oyuncuyla anlaşma sağlandı, menajerin alacağı ücretin düşürülmesi için pazarlıklar sürüyor.

Fenerbahçe Manchester United'dan ayrılacak İngiliz futbolcu Jadon Sancho için de bütün imkanlarını ortaya koydu. Yine hem İngiliz kulübünün hem oyuncunun tüm istekleri kabul edildi. Transferi bitirmeye hazırlanan sarı lacivertlilerin karşısına yine aynı takım ve aynı isim çıktı: Juventus ve Damien Commoli. Radyo CRC'de çalışan gazeteci Marco Giordano'nun sosyal medyadan yazdığına göre Jadon Sancho Juventus'un teklifini kabul etmeye çok yakın. Manchester United ile 25 milyon euro karşılığında anlaşan İtalyan devi transferi bitirmek için şu an Dünya Kulüpler Kupası'nda takımıyla ABD'de bulunan Damien Commoli'nin Avrupa'ya dönmesini bekliyor. Önümüzdeki hafta transferin netleşmesi bekleniyor.

Yani bir zamanlar Ali Koç'un yakın dostu olan Commoli, Fenerbahçe'nin çok istediği iki transferin önündeki en büyük engel.