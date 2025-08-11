Eski dosttan Fener'e gözdağı: 'Evimde hissediyorum ama...'

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın akşam Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Feyenoord'un teknik direktör Robin van Persie basın toplantısında konuştu.

"İstanbul’da kendimi evimde hissediyorum" diyen Hollandalı, "Oyun planımızı değiştirmeyeceğiz. İnandığımız oyunu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'ELERSEK SEVİNECEĞİM'

"2015 yılında da bu sandalyede oturuyordum. Tanıdık yüzleri tekrar görmek çok iyi, çalışanlardan bazıları hala aynı ve bu güzel hissettiriyor" diye konuşan eski Fenerbahçeli, şunları söyledi:

"Fenerbahçe’yi elersek sevineceğim çünkü Feyenoord’da çalışıyorum. Buradaki hedefimiz bir sonraki tura çıkmak. Fenerbahçe’ye saygı duyuyorum ama turu geçmek istiyoruz.

Tur şansını yüzde 50-50 olarak görüyorum. Evet 2-1 öndeyiz. Yarın atmosfer iyi olacak. Ama şunu söyleyebilirim ki herkes aslında hayalini yaşıyor. Tüm destek Fenerbahçe'den yana olacak. Bu benim de kişisel olarak çocukken hayal ettiğim bir şeydi. Farklı atmosferlerde dolu stada karşı oynamayı pozitif bir durum olarak görüyorum"

'BENİM DÖNEMİM TAMAMEN FARKLIYDI'

Genç teknik direktör, "Kendisi, oyunculuğu döneminde hakemlerden Fenerbahçe'ye karşı bir tutum hissetti mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kendi oynadığım dönemdeki görüşe göre cevap verecek olursam, ben öyle hissetmedim. Ama son yıllardaki olan hikayeleri de biliyorum. Benim oynadığım dönem tamamen farklıydı. Hakemler kendi stilinde ülkeye göre, lige göre düdük çalıyorlar. Türkiye de bu ülkelerden birisi. Çünkü farklı bir kültür. Farklı bir taraftar kitlesi var. Dolayısıyla böyle eleştiriler olabiliyor."