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Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı

Eski Devlet Bakanı Melda Bayer İYİ Parti'ye katıldı. TBMM'de İYİ Parti grup toplantısı öncesinde kürsüye çıkan Bayer'e rozetini bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı. Akşener, "Hoş geldiniz, güç kattınız sayın bakanım" dedi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:10
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Eski DSP Milletvekili ve Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Melda Bayer İYİ Parti'ye katıldı. Rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı

Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
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İyi Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması öncesinde eski bakan Melda Bayer, İYİ Parti'ye katıldı. Kürsüde bir konuşma yapan Bayer'e rozetini bizzat Akşener taktı.

"GÜÇ KATTINIZ SAYIN BAKANIM"

Akşener "Melda hanımla uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Halen de devam ediyor. Siyasetten kopmuştu kendisi, zaman zaman görüşürdük. Bir gün kendisi benden randevu istedi ve bana 'Kardeşim çok zor bir iş yapıyorsunuz. Benim size nasıl yardımım olur? Ben hiçbir şey istemiyorum sizden sadece bir nefer olmak istiyorum' dedi. Kendisine teşekkür ettim ve bugün buradayız. Güç kattınız sayın bakanım" ifadelerini kullandı.

MELDA BAYER KİMDİR?

1950 tarihinde Sivas'ta doğdu. Bayer, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Özel Sektörde yöneticilik, OYAK Ordu Pazarları Başkanlığı Mal Alım Koordinatörlüğü yaptı. 18 Nisan 1999 (21. Dönem) tarihinde yapılan genel seçimlerde Demokratik Sol Parti Ankara Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. Bayer, evli ve iki çocuk annesidir.

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ghost
21.12.2022 15:34
iyiki iyiler var ve iyiler mutlaka kazanacak .......... sistem bitecek !!!az kaldı  
 
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