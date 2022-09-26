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Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı vefat etti

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 14:24
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Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi 96 yaşında yaşamını yitirdi

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı vefat etti
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Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi, 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, yaptığı yazılı açıklamayla Birliğin eski başkanı Mısırlı alim Karadavi'nin vefat haberini duyurdu.

Birliğin açıklamasında, "Ömrünü, İslam'ın hükümlerini açıklamaya adayan Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, Hakk'ın rahmetine kavuştu." ifadesine yer verildi.

Eylül 1926'da Mısır'da dünyaya gelen Karadavi, Kuran-ı Kerim hafızlığı ve dini eğitiminin ardından Ezher'de üniversite eğitimini tamamladı.

Karadavi, kurulduğu 2004 yılından 2018'e kadar Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin başkanlığını yaptı.

Yusuf el-Karadavi, yıllardır Katar’da yaşıyordu.

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OKUYUCU
26.09.2022 14:55
Allah rahmet eylesin........son alimlerdendi  
 
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