Eski ekonomi bakanı akademik kariyer yolunda

Almanya’nın tanınmış siyasetçilerinden Robert Habeck, Amerika Birleşik Devletleri’nde önde gelen akademik merkezlerden Berkeley Üniversitesi ile görüşmeler yapıyor. Alman basınına konuşan Habeck, “Berkeley Üniversitesi ile görüşmelerimiz devam ediyor, ilgiden dolayı mutluyum. Detaylar önümüzdeki aylarda netleşecek” dedi. BR24 ve Focus dergisinin haberlerine göre Habeck, Kaliforniya’daki bu prestijli kurumda kriz yönetimi temalı bir ders serisi verecek.

Berkeley Üniversitesi yönetimi, Habeck’in gelişini daha önce üniversite içinde duyurdu. Ünlü politikacı, Almanya’nın önde gelen ekonomi uzmanlarından Ulrike Malmendier ile birlikte ders verecek. Malmendier, 2022’den beri Almanya Ekonomi Uzmanlar Konseyi üyesi ve uzun süredir Berkeley’de ekonomi profesörü olarak görev yapıyor. İkili, küresel krizlerin ekonomik ve politik etkilerini derinlemesine inceleyecek.

Robert Habeck, Almanya’da hükümetten ayrıldıktan sonra halen milletvekili olarak görevini sürdürüyor. Bundestag Dışişleri Komisyonu üyesi olan Habeck, partisi Yeşiller’de de yönetim görevlerinden çekilmişti. Eski Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise BM Genel Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Habeck hakkında geçtiğimiz aylarda parlamentoya sadece yaz tatiline kadar devam edeceği yönünde haberler çıkmıştı.

Parlamentodaki milletvekili görevini aksatmayacak şekilde yapılacak akademik faaliyetler, Alman Yasalarına göre mümkün görülüyor. Milletvekili Yasası’nda, “Parlamento üyelerinin öncelikli görevi milletvekilliği faaliyetleri olup, buna engel olmayacak diğer mesleki faaliyetlere izin verilir” ifadesi yer alıyor. Habeck’in vereceği dersler birkaç konferans veya kısa bir dizi ders şeklinde planlanıyor.

Bu gelişme, Habeck’in siyasi kariyerinden sonra akademik dünyada da etkili bir rol üstlenebileceğinin sinyallerini veriyor. Berkeley Üniversitesi’nde ders vermek, uluslararası arenada Almanya’nın deneyimli siyasetçisinin bilgi birikimini paylaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.