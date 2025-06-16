Eski Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı operasyonla yakalandı! 33 yıl kesinleşmiş hapsi vardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eski Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı operasyonla yakalandı! 33 yıl kesinleşmiş hapsi vardı

Sakarya'da hakkında kesinleşmiş 33 yıl 1 ay hapis cezası bulunan eski Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Selçuk Başak (52), Erenler ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 33 yıl 1 ay hapis cezası bulunan eski Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Selçuk Başak (52), Erenler ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Adliyeye sevk edilen Başak cezaevine konuldu.

Dikkat! Hakkınızda yakalama kararı çıkmış olabilir!Dikkat! Hakkınızda yakalama kararı çıkmış olabilir!

Sakarya'da bir kooperatif evleri satışı ile ilgili olarak hakkında ceza mahkemesince dava açılan esik Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Selçuk Başak, yargılandığı mahkemede nitelikli dolandırıcılık suçundan 33 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hapis cezası kesinleşen Başak, Erenler ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Adliyeye sevk edilen Başak, tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderildi.

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