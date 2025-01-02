Eski emniyet müdürü gözaltına alındı! Erdoğan paylaşımı olay olmuştu...

Eski Emniyet Müdürü Sabri Uzun, Erdoğan'a yönelik paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Uzun'un X hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda, "Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı, Oğlan, İsrail’i protesto ettl; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur." ifadelerine yer vermişti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Uzun'un soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

'ERDOĞAN'A HAKARETTEN' HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, 2019 yerel seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' hakareti gerekçe gösterilerek, dava açılmıştı. Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası almıştı.

SABRİ UZUN KİMDİR?

Sabri Uzun, aslen Giresun'un Eynesil ilçesindendir. 1978 yılında Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışmaya başladı. Uzun yıllar EGM için çalışan Sabri Uzun, 40 yıla dayanan mesleki kariyerinde Türkiye'deki istihbarat olaylarının çözümlenmesinde önemli rol oynadı. Gündeme oturan pek çok olaya kitaplarında yer veren Sabri Uzun, mesleğini 2013 yılına kadar devam ettirdi.

Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde rütbesi sökülerek silahlarına el konulan ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait binalara girişi yasaklanan eski emniyet müdürü Sabri Uzun haklarını geri almıştı. Geri aldığı dönem ise Ali Yerlikaya dönemiydi.