Eski erkek arkadaşı hayatını kabusa çevirmişti! Mutlu Kaya 9 yıl sonra yeni şarkısı ile geri döndü

Düzenleme: Hande Karacan
Eski erkek arkadaşı hayatını kabusa çevirmişti! Mutlu Kaya 9 yıl sonra yeni şarkısı ile geri döndü

Güzelliği ve sesi ile herkesi kendine hayran bırakan Mutlu Kaya’nın eski sevgilisi hayatını kabusa çevirmişti. Kaya, 9 yıl sonra yeni şarkısı Diriliş ile geri döndü. Kaya adeta küllerinden yeniden doğdu.

Ünlü şarkıcı Sibel Can’a benzetilen Mutlu Kaya 2015 yılında eski sevgilisi tarafından başından vurulmuştu.

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MUTLU KAYA BAŞARDI

Uzun bir süre yaşam mücadelesi veren, yatağa bağlı kalan Mutlu Kaya, başardı. Adeta küllerinden yeniden doğan Kaya fizik tedavi ve sevginin gücü ile büyük ilerleme katetti.

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YENİ ŞARKISI İLE GERİ DÖNDÜ

Mutlu Kaya evinin balkonundan "Arkadaşlar ben başardım" diyerek haykırdığı o anlar takipçi ve hayranlarının tüylerini diken diken etmişti.

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Kişisel sosyal medya hesabından, yeni şarkısının bugün 20.30’da tüm dijital kliplerde olacağını şu sözlerle duyurdu:

"Canım arkadaşlarım ben başardım. Bugün 20.30’da “DİRİLİŞ” adlı şarkımın klibi tüm dijitallerde yayında olacak desteklerinizi bekliyorum.”

Mutlu Kaya'nın son hali şaşırttı. Balkona çıkıp haykırdıMutlu Kaya'nın son hali şaşırttı. Balkona çıkıp haykırdı

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MUTLU KAYA KİMDİR?

Bir televizyon kanalında yayımlanan ses yarışmasıyla tanınan ve Ergani ilçesindeki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun bir süre yaşam mücadelesi veriyor.

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Kaya, 1996 yılında doğdu. 8 kardeşli bir aileden gelen Mutlu Kaya, üniversitede spor akademisini kazanmasına rağmen maddi zorluklar nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı.

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Kaya, 2015 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Kaya, uzun bir süre fizik tedavi gördü. Kaya 9 yılın ardından yeni şarkısıyla gündeme bomba gibi düştü.

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