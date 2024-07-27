Eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de bir şahıs eski karısını silahla vurarak öldürdü, oğlunu yaraladı. Oğlunun karşılık vermesiyle katil koca da yaralandı.

Eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de eski eşi tarafından evinde vurulan kadın hayatını kaybetti. Annesinin vurulduğunu gören oğlu ise babasına ateş etti, baba da oğlunu vurdu.

Yeni Mahalle Kazımkarabekir Caddesi'nde bulunan evde meydana gelen olayda iddiaya göre M.Y., eski eşi Sözen Tutci'nin evine gelerek kendisine ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kalırken annesini o halde gören V.Y. ise silahı alarak babası M.Y.'ye karşılık verdi.

M.Y. de oğluna ateş ederken, 2'si de vurularak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırdı. Sözen Tutci'nin yapılan kontrollerinde ise hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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