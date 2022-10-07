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Eski eşi Zeynep Bastık'ın yeni aşkı için bakın ne dedi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın boşandıktan sonra fotoğrafçı Seren Dal ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Bastık'ın eski eşi Tolga Akış, eski eşiyle ilgili sorulara sosyal medyadan cevap verdi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 16:37
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Eski eş Tolga Akış'tan Zeynep Bastık'ın yeni aşkına yorum

Eski eşi Zeynep Bastık'ın yeni aşkı için bakın ne dedi
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Şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış, üç yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz yıl temmuz ayında dünya evine girmişti. Ancak ikili, sürpriz bir kararla evliliklerinin bir yılı dolmadan boşanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanan çiftten Zeynep Bastık, yeni bir aşka yelken açtı.
Fotoğrafçı Seren Dal ile aynı yerde aynı pozu verince aşk ortaya çıkmıştı. Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'a bu aşk haberi soruldu.

Tolga Akış, “Bence salın insanları. Kariyerinin zirvesinde, genç, bekar bir kadın Zeynep. Nasıl isterse öyle yaşar, kimle mutlu oluyorsa onunla olur. Ben dahil kimseye verecek hesabı yok. Zaten yas tutlacak bir ayrılık da yaşamadık. Herkes kendi hayatıyla ilgilense bir sorun kalmayacak." diye cevap verdi. 


 

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