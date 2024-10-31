Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, iki gün önce video paylaştı: Esenyurt'a geri döneceğiz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, iki gün önce video paylaştı: Esenyurt'a geri döneceğiz

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Necmi Kadıoğlu'nun 28 Ekim'deki paylaşımı dikkat çekti. Kadıoğlu, 'Esenyurt'a döneceğiz' demişti.

Sağlık sorunları gerekçesiyle Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Necmi Kadıoğlu'nun 28 Ekim'deki paylaşımı dikkat çekti.

X hesabından video paylaşan Necmi Kadığoğlu "Ülkemizin bu güzide topraklarından sizlere seslenerek, Esenyurt’a döneceğiz!" dedi.

Kadıoğlu'nun, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı akademisyen Ahmet Özer'in gözaltına alınmasından 48 saat önce bu paylaşımı yapması ise dikkat çekti.

Kadıoğlu paylaştığı videoda Esenyurt'ta belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı yatırımları, çalışmaları anlattı.

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Öte yandan bu haberlere yönelik olarak Necmi Kadıoğlu yeni bir açıklama yaparak paylaşımının yaşanan son gelişmelerle ilgili olmadığını söyledi.

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