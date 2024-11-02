Eski eşi boş araziye götürerek katletti! 3 yaşında çocuğu vardı

Konya'da 27 yaşındaki Murat Ulaşan konuşma bahanesiyle boş araziye götürdüğü 25 yaşındaki eski eşi Bahriye Kalaycı'yı bıçakla öldürüp, kendisini de ağır yaraladı.

Olay, 15.00 sularında Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Akyel Yaylasında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, kent merkezinde oturan Murat Ulaşan, bir süre önce boşandığı Bahriye Kalaycı’nın yaşadığı eve gitti. Murat Ulaşan, aracına aldığı Bahriye Kalaycı’yı konuşma bahanesiyle boş araziye götürdü. Murat Ulaşan, çıkan tartışma sonrası önce Bahriye Kalaycı’yı, ardından da kendini bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bahriye Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, durumu ağır olan Murat Ulaşan ise yapılan ilk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Boşanan çiftin 3 yaşında 1 erkek çocukları olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.