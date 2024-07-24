Eski eşi için sela okuttu, tehdit edilen kadın polise koştu

Olayı yakınlarının aramasıyla öğrenen ve öldürülme korkusuyla polise giden Emir, "Sela okunduğunu duyduğumda çok korktum. 'İkindide Hürriyet Camisi'nde kaldırılacak' denildiği için acaba ikindiye kadar bir şey mi yapacak diye korktum. Çünkü sürekli tehdit mesajları alıyordum" dedi. Bu arada Zafer K.’nın, Tuğçe Emir için sela okutulduğu sırada cami önünde cep telefonuyla bu anı kaydettiği görüldü.

"Öldürülme korkusu yaşıyorum"

Zafer K. ile yaklaşık 7 yıl dini nikahla birlikte yaşayan ve bu ilişkiden bir çocukları olan Tuğçe Emir, şiddetli geçimsizlik ve eşinin madde kullanması nedeniyle 1,5 yıl önce evini terk etti. Çocuğunu da yanına alarak ailesinin yanına dönen Emir, eski eşinden sürekli ölüm tehditleri aldığını belirtti. Önceki gün evinin yakınındaki camiden adına sela okunması üzerine polise başvurdu. Büyük panik yaşayan Tuğçe Emir, başına bir şey gelmesinden korktuğunu söyledi. Eski eşi tarafından sürekli tehdit edildiğini belirten Emir, "Sürekli ölüm tehditleri ediyordu, hakaretler ediyordu. Cimer'e, polise şikayet ettim. Ama hiçbir yol alamamıştım. Çünkü şahit bulamıyordum. Madde bağımlısı olduğu için herkes korkuyordu. Kanıtlayamadım kendimi" diye konuştu.

"İkindiye kadar bir şey yapacak diye korktum"

Adına sela okunması hakkında bilgi veren Emir, "En son bir işimi halletmek için dışarıdaydım. Sürekli telefonum çaldı. Herkes ağlıyordu. Ne olduğunu sorduğumda eski eşimin camide selamı verdirdiğini öğrendim. Sela okunduğunu duyduğumda çok korktum. 'İkindide Hürriyet Camisi'nde kaldırılacak' denildiği için acaba ikindiye kadar bir şey mi yapacak diye korktum. Çünkü sürekli tehdit mesajları alıyordum. Telefonumda ses kaydı da mevcut" ifadesini kullandı.

"Şikayetçi oldum"

Zafer K. ile 6 yıl evli kaldıklarını ve bu evlilikten bir çocukları olduğunu anlatan Tuğçe Emir, "1,5 yıl önce, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ve madde bağımlısı olduğu için ayrıldık. Çocuğumu alıp ailemin yanına döndüm. Evliyken şiddet de uygulamıştı. Ama o zamanlar çocuğum küçük diye şikayetçi olmamıştım. Sela okunmasının ardından polis merkezine gittim, orada tutanak tutuldu. Aile içi Şiddet Büro Amirliği'ne yönlendirdiler, orada ifademi vererek şikayetçi oldum. Elimde 3 aylık uzaklaştırma kararım da mevcut. Sürekli hakaret ve ölüm tehditleri nedeniyle aldırdım" dedi.

Sela okunurken kayıt almış

Bu arada Zafer K.’nın, eski eşi Tuğçe Emir için sela okutulduğu sırada cami önünde cep telefonuyla bu anı kaydettiği ortaya çıktı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.