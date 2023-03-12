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Eski eşi ile arkadaşını yaralayan taksi şoförü tutuklandı

Bilecik'te eski eşi ile arkadaşını tabanca ile yaraladıktan sonra gözaltına alınan taksi şoförü Ahmet Kafur tutuklandı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 18:39
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Eski eşi ile arkadaşını yaralayan şahıs tutuklandı

Eski eşi ile arkadaşını yaralayan taksi şoförü tutuklandı
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Olay, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Hadi Arıncı Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförlüğü yapan Ahmet Kafur, 5 yıl önce boşandığı Ümran Ü. ile arkadaşı Metehan Y.'yi gördü. Kafur, kullandığı taksiden eski eşi ile arkadaşına tabanca ile ateş açıp, kaçtı.

İkili ayağından yaralanırken, kaçan şüpheli Pazaryeri ilçesinde yakalandı. Emniyetteki ifadesinde Kafur, "Ümran'ı yanında biri ile görünce kıskandım. Bu nedenle ateş edip yaraladım" dedi. Kafur çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, yaralıların ise tedavisi sürüyor. (DHA)



 

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