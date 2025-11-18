Kadın cinayetinin adresi Çanakkale! Ferdi A., 2 buçuk ay önce boşandığı eşi Şerife A.'nın çalıştığı işletmeye giderek, eşini av tüfeği ile göğsünden vurdu. İhbarla adrese giden sağlık ekipleri Şerife A.'yı hastaneye kaldırdı. Genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Ferdi A., Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İFADESİ KAN DONDURDU

Ferdi A.'nın savcılık makamında verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Caninin 'Ani sinirle oldu' ifadesi kan dondurdu.

Ferdi A.'nın ifadesinin tamamı şöyle

"Bugün yani 11.10.2025 günü Şerife A.'ın Ezine de bulunan ve kendisinin çalıştığı iş yerine gittim. Dedemden kalan tek kırma silahla dükkana sabah 11.00 sıralarında gittim. Tüfeği kendisine tuttum. Ben de bunun üzerine tüfekle bir el kendisine ateş ettim. Ani sinirimden dolayı eşimi öldürdüm"

Öte yandan kadıncinayetlerinidurduracağızplatformu'nun verilerine göre Ekim ayında 19 kadın öldürüldü, 22 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Vatandaşlar kadına şiddet ve kadın cinayetleri olaylarında 'şüpheli' ve 'katil'lere emsal teşkil etmesi amacıyla 'caydırıcı' cezalar verilmesi için çağrıda bulunmaya devam ediyor.