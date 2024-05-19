Eski eşini bıçaklayan şahıs serbest kaldı

Saldırı, Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde yaşandı. Evine giden Sevda Ç. (30), apartmanın önünde bekleyen 2023 yılında ayrıldığı eşi Sezgin A. ile karşılaştı. Konuşma sırasında Sezgin A., eski eşine tekrar bir araya gelmeyi teklif etti. Reddedilen Sezgin A., eski eşini bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Kanlar içinde kalan kadın yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Düğün organizasyonlarında DJ'lik ve solistlik yaptığı öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan şahsı kısa sürede yakalarken, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Sezgin A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.