Eski eşini boğazından bıçaklayıp, ölene kadar başında bekledi

Olayın ardından kaçmayan ve hayatını kaybeden kadının cenazesinin başında bekleyen katil zanlısı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesi sonucu Abdülkadir K., üzerinde bulunan bıçağı kullanarak eski eşine saldırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıklarında Ayten Çağıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanıkları ise Abdülkadir K.'nin olayın ardından uzun süre eski eşinin başında beklediğini ve kimseyi yanına yaklaştırmadığını aktardı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Abdülkadir K., Ayten Çağıran'ın cansız bedeni ise Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.