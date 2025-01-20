Eski eşini diri diri yakmıştı! 20 gün sonra kahreden haber geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eski eşini diri diri yakmıştı! 20 gün sonra kahreden haber geldi

Olay, Antalya'da 31 Aralık 2024'te gerçekleşti. Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, eski eşinin üzerine benzin döküp vahşice diri diri yakmıştı. Pınar Zorlu, 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 31 Aralık 2024 günü saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine geldi. Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döktü.

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Üzer, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, elindeki çakmağı ateşledi. Eski eşini vahşice diri diri yaktı. Şüpheli kaçarken, vücudu alev alan kadına, çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbar üzerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Zorlu, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

CİNAYETİ TASARLAYARAK YAPTI

Kadına ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım.

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Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi. Üzer, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Hakimlik tarafından tutuklandı.

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Antalya Şehir Hastanesi'nde 20 gündür tedavisi süren Pınar Zorlu, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Pınar Zorlu'nun, eski eşi Gürhan Üzer hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı kaydedildi.

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Eski eşini diri diri yakmıştı! 20 gün sonra kahreden haber geldi

Eski eşini diri diri yakmıştı! 20 gün sonra kahreden haber geldi

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