Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde Enis S., bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi.

Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı. Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı.

Gözaltına alınan katil zanlısı Enis S. hakkında adli işlem başlatılarak şüphelinin ifadesi alındı. Adliyeye sevk edilen Enis S. çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı.

Nuran Şimşek ile 2017 yılında evlendiklerini, 2018 yılında ise kendi kızıyla Şimşek’in arasında tartışma çıkmasından dolayı ayrıldıklarını söyleyen Enis S., boşandıktan sonra Nuran Şimşek ile zaman zaman görüştüklerini belirtti.

Enis S., olaydan 25 gün önce Şimşek’in kendisini telefonla aradığını, halini hatırını sorduğunu ve tekrar görüşmeye başladıklarını ifade etti. Bu süre içerisinde yakınlaştıklarını söyleyen Enis S. olaydan 2-3 gün önce Şimşek’e mesajlaşma uygulaması üzerinden mesaj attığını, Nuran Şimşek'in mesajları görmesine rağmen kendisine cevap vermediğini ve hayatında başka biri olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bu nedenle kıskançlık krizine girdiğini belirten Enis S. mesajlarına cevap vermemeye devam etmesi üzerine olaydan bir günce önce Nuran Şimşek’i telefonla aradığını, tartıştıklarını ve Şimşek’in kendisine "Bana hesap mı soruyorsun" diyerek çıkıştığını iddia etti.

"SENİ SEVİYORUM NEDEN CEVAP VERMİYORSUN"

İfadesinin devamında Enis S., olay günü sabah saatlerinde işe gidiş saatini bildiği Nuran Şimşek’in evinin önüne gelip beklemeye başladığını söyledi.

Bu sırada binadan çıkan Şimşek’i gören Enis S.’nin kendisine sarılarak "Seni seviyorum, bana neden böyle yapıyorsun cevap vermiyorsun" dediği öğrenildi.

Nuran Şimşek’in ise kendisine "Komşular görüyor ayıp oluyor" dediğini, bunun üzerine Şimşek ve Enis S.’nin binanın önüne gelen taksiye bindiklerini söylediği de ifadesinde kaydedildi.

"HATIRLAMIYORUM YAPMIŞ OLABİLİRİM"

Takside bulundukları sırada Nuran Şimşek’in Enis S.’ye cep telefonundan bir fotoğraf göstermesi üzerine Enis S.’nin sinir krizi geçirdiği ve yanında getirdiği silahı çıkarttığı, bunu gören taksicinin Nuran Şimşek’i korumaya çalıştığı öğrenildi.

Enis S.’nin taksiciye "Beykoz’a sür" demesi üzerine Şimşek’in taksiciye "Hayır sağa çek" dediği ve araçtan inmek istediği bilgisine ulaşıldı. Taksiciyle arasında tartışma çıktığını belirten Enis S., bu andan itibaren olanları hatırlamadığını ve olayı gerçekleştirmiş olabileceğini söylediği bilgisine ulaşıldı.