Eski eşini kurşunlamıştı! Cezası belli oldu

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık B. A, hazır bulundu, F.G, katılmadı. Son sözleri sorulan sanık B.A, "Bu hayatta 2 pişmanlığım var. Birisi, bu kadınla evlendiğim için bir de bu olay yaşandığı için" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık B.A, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle cezasını 16 yıla düşürdü. Mahkeme, A'ya olay sırasında annesinin yanında olan 8 yaşındaki kızına yönelik "silahla tehdit" eyleminden dolayı da 2 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAY

Olay, geçen yıl 14 Eylül'de saat 15.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi'nde meydana geldi. B.A, plakası öğrenilemeyen aracıyla, 1 yıl önce boşandığı F.G'nin kullandığı 06 AJ 2926 plakalı otomobilin önünü kesip durdurdu. A ve G, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. A, bu sırada otomobilde olan 8 yaşındaki kızının gözü önünde G'yi tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Fatma Gök, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Akpınar ise tabancayla polis merkezine giderek teslim oldu. Akpınar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konulurken, F.G,ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle B. A, hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.