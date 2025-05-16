Eski eşini öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet!

Burdur'da 8 Şubat'ta kasten yaralama suçundan kapalı cezaevinde yatarken Açık Ceza İnfaz Kurumu'na geçtiği gün gitmesi gereken süre içinde gitmeyip Çavdır ilçesinde boşandığı eşi Özlem Şımarık'ı (28) kaldığı oteli basarak odasında av tüfeğiyle vurup daha sonra birçok yerinde bıçaklayarak ağır yaralayan T.Y, (45) olay yerinden kaçmıştı.

Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Özlem Şımarık yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Emniyet ekipleri, kaçan T.Y'yi olaydan yaklaşık 6 saat sonra Denizli'nin Çameli ilçesinde dağlık alanda bulunan bir gazinoda yaptığı operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Y, işlemler için Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken Y'ye yardım ve yataklık ettiği iddia edilen M.S. (30), E. A. (40), K. Ö. (37), M. Ç. (27), M.S. (31), Ş.A. da (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden katil zanlısı Tarık Yılmaz ve yardım ettiği iddia edilen E.A., K.Ö., M. Ç., M.S., Ş. A. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından T.Y'ye yardım ettiği tespit edilen M.S. ve azmettirici olmakla suçlanan A.S. (36), ve G. S.(33) 14 Mayıs günü gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yargılamanın 25 Aralık 2024 tarihinde görülen birinci duruşmasında ise tutuklulardan K.Ö. ve M.S.'nin, 26 Şubat 2025 tarihinde görülen ikinci duruşmada ise M. S. ve Gökay S.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp tutuksuz yargılanmalarına karar verilmişti.

Bugün Burdur 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında tutuklu sanıklar T.Y, E. A., M Ç., Ş. A., A.S. ve tutuksuz yargılanan sanıklar K.Ö., M.S., M.S. ve G.S. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemede iddia makamı tarafından verilen mütalaada tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan sanık M.S.'nin ise tutuklanması istendi.

Maktul Özlem Şımarık'ın avukatları ise tutuklular hakkındaki mütalaayı kabul ettiklerini ancak tutuksuz sanık MS.'nin tutuklanmasını ve A.S. ve G. S.'nin de azmettirme suçundan yargılanmalarını talep etti.

Sanık Y'nin avukatı müvekkilinin olayı tasarlayarak değil de ani kasıtla yaptığını beyan ederek müvekkilinin haksız tahrik hükümlerinden yaralanmasını istedi.

Diğer sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlerini mahkeme aksi kanaatte ise haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

"DÖRT ÇOCUĞUM 10 AY ANNESİZ KALDI"

Tutuksuz sanık M. S. mahkemede, "Her şey ortada. Benim dört çocuğum var. 10 ay annesiz kaldılar. Olayla hiçbir alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Tutuklu sanık E.A. ise; "Benim suçum günahım sadece o takside olmak. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TARIK EVDEKİLERE ZARAR VERSE BEN VİCDAN AZABI ÇEKERDİM"

Tutuklu sanık M Ç, mahkemede mütalaaya karşı verdiği savunmasında, "T, olaydan sonra E, orada olmasa benim evime gelmeyecekti. T, ile daha önceden görüşmem yoktu. Benim bu olaydan ne çıkarım var? Ben sabıkasız bir insanım. Tarık evdekilere zarar verse ben vicdan azabı çekerdim. Bu yüzden korktuğum için polise gitmedim. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

"SADECE İKİ İNSANIN ARASINI YAPMAK İSTEMİŞTİM"

Tutuksuz yargılanan sanık K. Ö., "Olayla ilgili her şeyi net bir şekilde anlattım. Kimseyi kayırmadım. Nasıl bir ortamın içine girdiğimi bende anlamadım. 11 ay suçsuz yere yattım. Sadece iki insanın arasını yapmak istemiştim. Beraatimi talep ederim" dedi.

Tutuksuz yargılanan G. S. ve tutuklu sanık Ş. A. ise beraatlerini talep ettiler.

"Olayla alakam yok 500 lira için gurbette çalışan biriyim"

Tutuksuz yargılanan sanık M.S. ise, "Samimi olarak bütün bildiklerimi anlattım. Ben gariban bir insanım. 500 lira için garsonluk yapıp parayı aileme göndermek için gurbette çalışmaya geldim. Mehmet'in evinde param olmadığı için kalıyordum. Tarık'ı olaydan önce sadece iki defa görmüştüm. Olayla alakam yok. Suçsuz yere 11 ay hapis yattım. Milletin elbiselerini giydim. Mağdurum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

"Diyeceğim "bir şey yoktur"

Katil zanlısı T.Y, duruşmada yaptığı savunmada, "Diyeceğim bir şey yoktur. Takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.

"Sadece Tarık'ın ifadesi yüzünden suçlandım"

Tutuklu sanık A.S. yalnızca T'nin verdiği ifadeden dolayı suçlandığını söyleyerek; "Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim. Tarık'ın ifadeleri nedeniyle bu olayın içindeyim. Olaydan sonra taksi parasını Meryem'den çaldığı parayla ödemiş. Yardım edecek olsam para vermez miydim? Arabamı gecesinden ona vermez miydim? Tüfeği benim üzerime yıkmak için olayın başından beri Şaban çelişkili ifadeler verdi. Tarık ile aramda bir husumet yok ama onun içinde bana karşı beslediği bir düşmanlık var. Çünkü öncesinde Özlem ile kendisine ev tutmamı istemişti, kabul etmedim. İş istedi vermedim. 1 yıl 2 gündür suçsuz yere yatıyorum. Pişman olacağım bir suçum bile yoktur. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

T:Y,ye ağırlaştırılmış müebbet Savunmaların ardından duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti aranın ardından katil zanlısı T. ,Y hakkında boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan takdir indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, sanıklardan A.S., E.A., K. Ö., Ş. A., M. Ç, ve M.S.'ye suçluyu kayırma ve yardım etme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ve tutuklu sanıkların tahliyelerine, M.S. ve G.A.'nın ise beraatine karar verdi.

VERİLEN KARAR TÜRKİYE'DE EMSAL NİTELİĞİNDE

Duruşma sonrası açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey; ""Bugün Burdur'da alkollü eğlence mekanında çalıştığı için öldürülen Özlem Şımarık için Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldik. Özlem Şımarık eski eşi tarafından onlarca bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Y, için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Onlarca bıçak darbesiyle öldürmesinin yanında öldürmeden öncede tasarlamıştı. Bir gün önce otele nasıl gireceğini, nasıl öldüreceğini ve nasıl kaçacağını planlamıştı. Bu nedenle de katil Tarık hakkında tasarlayarak eski eşini canavarca hisle öldürmesinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Çok önemli bir karar. Kesinlikle haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulanmadı. Bu nedenle Türkiye'de emsal karar olacak kararlardan biri." dedi.

"KATİL TARIK'IN ELİNE SİLAHI VEREN, BIÇAĞI VEREN PAVYON SAHİPLERİ SADECE YARDIM ETTİKLERİ İÇİN 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ÖDÜLLENDİRİLDİLER"

Pavyon sahiplerinin adlığı cezanın ödül niteliğinde olduğunu dile getiren Avukat Tozbey; "Ama diğer taraftan Özlem Şımarık, bir alkollü mekanda çalıştığı için o sırada pavyon sahiplerinin de aslında bu cinayete iştirak ettiğini, bu cinayeti azmettirdiklerini öğrendik. Pavyon sahipleri iki kardeş bu dosya nedeniyle aylardır tutuklulardı. Fakat bugün pavyon sahipleri hakkında şaşırdığımız bir karar çıktı. Özlem Şımarık öldürülmeden bir gün önce pavyon sahipleri katil Tarık'a hem bıçak vermiş hem de ateşli silah teslim etmişlerdi. Özellikle de "namusunu git kurtar, Özlem'i öldür" diye katil T'a nasihat etmişlerdi. Tüm bunlara rağmen bugün pavyon sahipleri sadece yardım ettikleri için 2 yıl hapis cezasıyla ödüllendirildiler. Çok önemli bir karar. Bir taraftan iyi hal indirimi uygulanmayarak, tasarlayarak öldürmeden dolayı gerçek katil Tarık'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ama diğer taraftan da çok hatalı, hukuka uygun olmayan bir karar da verildi. Çünkü katil T,nin eline silahı veren, bıçağı veren pavyon sahipleri, diğer taraftan öldürdükten sonra "seni saklarız, bu adamlarla görüş, bu arabayla saklanacağın eve git" diyen pavyon sahipleri maalesef bugün azmettirmekten dolayı beraat ettiler. Sadece yardım ettikleri için 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla ödüllendirildiler. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bu karara itiraz edeceğiz. Burdur'a gelmekten vazgeçmeyeceğiz, mücadele etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.